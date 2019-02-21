كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” عن تراجع متوسط سعر النفط الجزائري “صحارى بلند” ،حيث بلغ 59.27 دولار للبرميل ،في وقت كان فيه متوسط السعر يبلغ 71.44 دولار للبرميل برسم عام 2018 .

و استنادا الى نفس التقرير ،فان سعر البرميل بلغ 56.41 دولار للبرميل في ديسمبر مقابل 59.27 دولار في جانفي بارتفاع شهري قدر ب 2.86 دولار و نسبة 5.1 في المائة إلا أن المعدل العام السنوي انخفض فاقدا 12.17 دولار ،عاكسا التقلبات الكبيرة التي يعرفها سوق النفط و انعكاساته السلبية. في نفس السياق، أبان التقرير عن بلوغ متوسط سعر سلة أوبك 58.74 دولار للبرميل ،بينما بلغ أعلى معدل ب 60.51 دولار للبرميل لمؤشر النفط النيجيري بوني لايت، فيما استقر السعر المرجعي لبرنت بحر الشمال في مستوى 59.37 دولار للبرميل ،وهو مستوى أعلى من معدل سعر النفط الجزائري الذي عادة ما يكون أعلى من البرنت بفضل مزاياه كنفط خفيف ضعيف في نسبة الكبريت.

على صعيد آخر، كشفت المنظمة عن انخفاض في مستوى إنتاج النفط الجزائري التي بلغت 1,041 مليون برميل يوميا في جانفي مقابل 1.050 مليون برميل يوميا في ديسمبر .

من جانب آخر، أشار تقرير أوبك الى أن سقف إنتاج المنظمة قدر في جانفي ب 30,806 مليون برميل يوميا مقابل 31,603 مليون برميل يوميا في ديسمبر بتراجع فاق مليون برميل يوميا ،وقد عرف الإنتاج السعودي انخفاضا في جانفي ،حيث قدر ب 10,213 مليون برميل يوميا مقابل 10,562 مليون برميل يوميا في ديسمبر ،فيما انخفض مستوى إنتاج ابران بصورة طفيفة ،اذ استقر في حدود 2,754 مليون برميل يوميا في جانفي مقابل 2,758 مليون برميل يوميا في ديسمبر .

و فيما يتعلق بتوقعات تطور الطلب العالمي على النفط ،اشار التقرير أنه في عام 2018 ، تم تعديل تقديرات النمو العالمي في الطلب على النفط بانخفاض طفيف بلغ 0.03 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق،وجاء ذلك نتيجة تباطؤ النمو مقارنة مع ما كان متوقعا بالنسبة للطلب الخاص بمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

و قدر مجموع نمو الطلب على النفط في 2018 ب 1.47 مليون برميل يوميا ،ليصل متوسط 98.78 مليون برميل يوميا ،اما بالنسبة لسنة 2019 ،فان التوقعات تفيد بزيادة الطلب في حدود1.24 مليون برميل يوميا منخفضة بمعدل 0.05 مليون برميل يوميا ليصل الطلب حدود 100 مليون برميل يوميا ،مع تباطؤ النمو على مستوى بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في أمريكا و أوروبا ،فضلا عن أمريكا اللاتينية و الشرق الاوسط. أما بالنسبة لعرض الدول خارج أوبك فان مستوى الانتاج لعام 2018 بلغ 62.17 مليون برميل يوميا ،فيما يتوقع بلوغ الإنتاج السنة الحالية 64.34 مليون برميل يوميا.

عمر ح