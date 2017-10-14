بلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحارى بلند خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية اي ما بين “جانفي و نهاية سبتمبر 2017 ” الى 51.55 دولار للبرميل، في الوقت الذي تراجع مستوى إنتاج النفط الجزائري، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 1.046 مليون برميل يوميا، مقابل 1.055 مليون برميل يوميا أي بانخفاض 9 آلاف برميل يوميا

وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن متوسط سعر النفط الجزائري خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 56.32 دولار للبرميل مقابل 51.31 دولار للبرميل في أوت، ويبقى سعر البرميل الجزائري مع ذلك دون مستوى مؤشر خام برنت بحر الشمال الذي بلغ معدله السنوي بـ 51.81 دولار للبرميل، رغم استرجاع النفط الجزائري لمستواه الأعلى مقابل برنت بحر الشمال في شهر سبتمبر، حيث بلغ برنت 56.07 دولار للبرميل، مما يعطي فارقا لصالح البترول الجزائري الخفيف ب 0.25 دولار, وكان النفط الجزائري عادة يستفيد من علاوة ورسم إضافي لمزاياه الخاصة، لاسيما بالنسبة لنسبة الكبريت، مما يجعل النفط الجزائري من بين النفوط المطلوبة في السوق.

في نفس السياق، يكشف تقرير “اوبك” عن بقاء مؤشر النفط الإماراتي” موربان” في مقدمة نفوط سلة “اوبك” كأعلى قيمة بمتوسط 52.68 دولار للبرميل،مع تسجيل تقدم لمؤشر النفط النيجيري “بوني لايت” الذي بلغ 52.12 دولار للبرميل و “جيراسول” مؤشر نفط انغولا الذي تجاوز متوسطه النفط الجزائري ببلوغه 52.03 دولار للبرميل .

وأظهر تقرير منظمة “أوبك” عن تراجع في مستوى إنتاج النفط الجزائري، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 1.046 مليون برميل يوميا، مقابل 1.055 مليون برميل يوميا أي بانخفاض 9 آلاف برميل يوميا، و كان مستوى الانتاج الجزائري قد قدر ب 1.054 مليون برميل يوميا في جويلية،و تظل الجزائر مرتبطة بالتزامات تخفيض الإنتاج في إطار اتفاق منظمة” أوبك”،حيث تعهدت الجزائر بتخفيض إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا.

في سياق متصل، سجل متوسط سقف إنتاج “أوبك” ارتفاعا محسوسا،حيث بلغ خلال سبتمبر الماضي 32,748 مليون برميل يوميا مقابل 32,659 مليون برميل يوميا في أوت أي بفارق 89 ألف برميل يوميا، علما أن منظمة الدول المصدرة للنفط التزمت بتخفيض مستوى إنتاجها باستثناء إيران و ليبيا و نيجيريا بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا الى غاية مارس 2018 ،و تتجه الى تمديد الاتفاق الى غاية نهاية السنة المقبلة.

و كشف أيضا التقرير عدم تغيير في إنتاج المملكة العربية السعودية الذي بلغ في سبتمبر و أوت9.975 مليون برميل يوميا، فان إنتاج إيران من النفط ارتفع بصورة طفيفة الى 3,827 مليون برميل يوميا مقابل 3,826 مليون برميل يوميا في أوت،كما عرف الإنتاج الليبي ارتفاعا طفيفا الى 923 ألف برميل يوميا مقابل 869 ألف برميل خلال شهر اوت.

وتوقع تقرير منظمة “اوبك” ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا بزيادة عن التوقع السابق،يقدر ب30 ألف برميل يوميا برسم سنة 2017،على خلفية تحسن الطلب لدى دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و الصين،في حين توقع التقرير زيادة الطلب بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا في 2018 ،في حين توقع زيادة العرض لدى الدول خارج “اوبك” ب 0.7 مليون برميل يوميا خلال 2017 و 0.9 مليون برميل يوميا في 2018.

عمر ح