بلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحاري بلند خلال العام الماضي 71.44 دولار حسب تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”.وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري لسنة 2018 ب 71.44 دولار للبرميل، في وقت عرفت فيه الأسعار تراجعا محسوسا خلال الشهر الأخير ديسمبر من السنة ،أين بلغ معدل سعر البترول الجزائري “صحارى بلند” 56.41 دولار.

ووفقا لتقرير الكارتل البترولي ، فان متوسط سعر النفط الجزائري فقد 8.55 دولارا ما بين ديسمبر و نوفمبر ،حيث كان البرميل الجزائري يبلغ 64.96 دولار ،و بالتالي فان نسبة انخفاضه خلال شهر واحد بلغ حسب تقدير “أوبك” 13.2 في المائة .

و أشار نفس التقرير الى أن متوسط سعر خام برنت المرجعي قدر سنة 2018 ب 71.22 دولار للبرميل ،و بالتالي فان سعر النفط الجزائري ظل أعلى منه بفارق بسيط قدر ب 22 سنتا،رغم أن شهر ديسمبر من السنة شهد انخفاضا حادا لبرميل النفط الجزائري مقابل خام البرنت الذي بلغ 56.96 دولار .في نفس السياق، بلغ متوسط سعر سلة “أوبك” خلال السنة الماضية،69.78 دولار ،حيث بلغ في ديسمبر 56.94 دولار مقابل 65.33 دولار في نوفمبر .

و سجل مؤشر سعر النفط الإماراتي “موربان” أعلى مستوى ضمن سلة “أوبك” ،حيث أغلق سنة 2018 بمتوسط 72.20 دولار، و جاء مؤشر سعر النفط النيجيري “بوني لايت ” ثانيا بمعدل قدر ب 72.11 دولار للبرميل .

على صعيد متصل، كشف تقرير المنظمة عن تراجع محسوس لمتوسط انتاج النفط الجزائري الذي بلغ 1.051 مليون برميل يوميا خلال شهر ديسمبر ،مقابل 1.056 مليون برميل يوميا في نوفمبر و 1.057 مليون برميل يوميا في أكتوبر ،و يفسر ذلك بعوامل متعددة منها وضع القطاع و التزام الجزائر بقرار التخفيض المتفق عليه في إطار “أوبك” ، قبل الاتفاق الأخير الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي الجاري حيث قدرت حصة تخفيض الجزائر بنحو 26 ألف برميل يوميا ،و ان كان القرار

و سجل سقف إنتاج “اوبك في ديسمبر انخفاضا ببلوغه 31,578 مليون برميل يوميا مقابل 32,328 مليون برميل يوميا في نوفمبر و 32,358 مليون برميل يوميا في أكتوبر. و عرف الإنتاج السعودي تراجعا ،اذ بلغ 10,553 مليون برميل يوميا في ديسمبر مقابل 11,021 مليون برميل يوميا في نوفمبر و 10,637 مليون برميل يوميا في أكتوبر .

بالمقابل، تواصل تراجع إنتاج النفط الإيراني حسب ما بينته أرقام المنظمة، حيث أنهى السنة بمعدل 2,769 مليون برميل يوميا مقابل 2,928 مليون برميل يوميا في نوفمبر 3,330 مليون برميل يوميا في أكتوبر. أما بالنسبة لليبيا، فان انتاجها تدنى دون مليون برميل يوميا ،حيث بلغ في ديسمبر 928 ألف برميل يوميا مقابل 1.100 مليون برميل يوميا في نوفمبر و 1.118 مليون برميل يوميا في أكتوبر .

و على صعيد آخر، قدرت المنظمة زيادة الطلب العالمي لعام 2018 ب 1.50 مليون برميل يوميا و هي نفس النسبة لتوقعات المنظمة لشهر نوفمبر ،و تدفع دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية نمو الطلب ،الى جانب الصين ،و قدر مجموع الطلب على النفط خلال السنة الماضية ب 98.78 مليون برميل يوميا ،اما بالنسبة لسنة 2019 ،فان المنظمة تتوقع زيادة ب 1.29 مليون برميل يوميا ،و بلوغ حجم الطلب إلى حدود 100.08 مليون برميل يوميا ،مدفوعا بطلب للهند و الصين و دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التي يتوقع زيادة طلبها بنحو 0.25 مليون برميل يوميا.

عمر ح