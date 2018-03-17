كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري خلال أول شهرين من السنة الحالية “جانفي و فيفري ” قدر 68.06 دولار للبرميل، وهو متوسط أعلى من ذلك المسجل العام الماضي أين بلغ متوسط سعر البترول الجزائري صحارى بلند 54.12 دولار للبرميل، فيما توقعت المنظمة ارتفاعا للطلب العالمي على النفط هذه السنة بمقدار1,6 مليون برميل يوميا

و يأتي تطور سعر النفط الجزائري، رغم تراجع المعدل السعري في فيفري مقارنة بشهر جانفي، فقد بلغ معدل سعر النفط الجزائري في فيفري الماضي 66.01 دولار للبرميل مقابل 69.93 دولار للبرميل في جانفي،أي بفارق 3.92 دولار للبرميل و نسبة 5.6 في المائة ،و مع ذلك كسب النفط الجزائري بفضل الرسوم و العلاوات التي يستفيد منها فارقا مقارنة ببرنت بحر الشمال الذي بلغ متوسطه خلال الشهرين 67.23 دولار للبرميل ،أي ان الفارق بين النفط الجزائري و برنت بحر الشمال يقدر ب 2.7 دولار و هو مستوى قياسي غير مسبوق في الفارق بين النفط الجزائري و مؤشر برنت بحر الشمال.

و من بين الملاحظات المسجلة أيضا في تقرير منظمة أوبك أن متوسط سعر النفط الجزائري أضحى لأول مرة الأعلى ضمن نفوط سلة أوبك ،بعد أن كان كل من “موربان”Murban الإماراتي و “بوني لايت” Bonny light النيجيري و حتى “السيدر” Sider الليبي،بمستوى أعلى. و أشار تقرير المنظمة الى بلوغ متوسط سعر سلة أوبك opec basket ما قيمته 65.25 دولار للبرميل .

بالمقابل، وعلى مستوى الانتاج النفطي،عرف الإنتاج الجزائري وفقا للتقرير دائما تحسنا خلال شهر فيفري مقارنة بجانفي الماضي،حيث بلغ متوسط الإنتاج النفطي الجزائري 1,031 مليون برميل يوميا مقابل 1,026 مليون برميل يوميا في جانفي ،بينما سجل سقف إنتاج منظمة “اوبك” تراجعا في شهر فيفري ببلوغه 32,186 مليون برميل يوميا مقابل 32,263 مليون برميل يوميا في جانفي ،في سياق التزام دول المنظمة بتخفيض حصص الإنتاج و لكن أيضا لعوامل تخص عددا من البلدان ،من بينها فنزويلا التي سجلت تراجعا كبيرا في إنتاجها النفطي في فيفري ببلوغه 1,548 مليون برميل يوميا مقابل 1,601 مليون برميل يوميا في جانفي، كما سجل إنتاج الإمارات العربية انخفاضا محسوسا،ببلوغه في فيفري 2,827 مليون برميل يوميا مقابل 2,862 مليون برميل يوميا في جانفي، و تراجع الإنتاج الإيراني بدوره الى 3,813 مليون برميل يوميا مقابل 3,818 مليون برميل يوميا في جانفي .و على العكس من ذلك ارتفع إنتاج المملكة السعودية الى 9,982 مليون برميل يوميا مقابل 9,976 مليون برميل يوميا في جانفي.

و جدير بالاشارة أن منظمة “أوبك” اتفقت مع دول غير عضوية على تخفيض العرض النفطي ب 1.8 مليون برميل يوميا الى نهاية السنة الحالية 2018 منها 1.2 مليون برميل يوميا للمنظمة مع استثناء كل من نيجيريا و ليبيا و ايران و 600 ألف برميل يوميا لدول خارج أوبك منها 300 ألف برميل يوميا لروسيا.

عمر ح