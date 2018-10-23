نظم، صباح الأمس متقاعدو ومعطوبو ومشطوبو الجيش الوطني الشعبي لولاية ڨالمة، وقفة سلمية تضامنية مع زملائهم الذين أصيبوا إصابات بليغة في إعتصامات حوش المخفي بالعاصمة شهر سبتمبر الماضي،وتجمعت أعداد كبيرة من المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي حقوق الجيش الوطني الشعبي، بساحة حي الطاهر ڨهدور”الباتني” بمدينة ڨالمة، التي طوقت عن بعد من طرف بعض قوات الشرطة، ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية السلمية لافتات باسم التنسيقية، كما وضع الكثير منهم ضمادات بيضاء على العين اليسرى، تضمانا مع زملائهم المصابين في اعتصامات حوش المخفي.

ووصف المحتجون ما تعرض له العديد من زملائهم من إصابات بليغة على مستوى العيون وعلى أنحاء عديدة من أجسادهم، بـ “القمع” الذي مورس عليهم، في الاعتصام السلمي الذي تحول إلى مواجهات واشتباكات.

وجدد المحتجون اعتمادهم على الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم هم “من حقق الأمن” القائم في البلاد اليوم، “ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر” وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ “مظاهر العنف والترهيب”، الذي قالوا بأنه يتجلى في “إفراط قوات مكافحة الشغب”، خلال اعتصام حوش المخفي، في استعمال القوة، والتوقيفات والمتابعات القضائية.

رزاقي.جميلة