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متعاملون اقتصاديون يناقشون الاستثمار في سوق قطاع الغيار بباريس

ضمن مساعي مناقشة سبل التعاون بين فرنسا والجزائر:
متعاملون اقتصاديون يناقشون الاستثمار في سوق قطاع الغيار بباريس

islam kaab 15 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 43 زيارة

تعقد غرفة التجارة بباريس يوم دراسي لمناقشة آفاق الاستثمار في سوق قطاع الغيار في الجزائر بحضور متعاملين جزائريين، وذلك بعد تمكن المتعاملين الفرنسيين من الإستحواذ على حصة الأسد من سوق السيارات في الجزائر، وظفر كل من رونو وبيجو بمشاريع هامة.
وحسب بيان صادر عن القنصلية الجزائرية العامة في فرنسا فان مكتب بسنيس فرنس ينظم بالتعاون مع القنصلية العامة بفرنسا نهاية هذا الشهر يوم دراسيا تحت عنوان “يوم الجزائر” يخصص لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة صناعة السيارات.
وبحسب ذات المصدر، فإن المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين مدعوون لحضور جلسات الحوار بين الطرفين حيث جاء في البيان : “القنصلية العامة الجزائرية بفرنسا تنظم بالتعاون مع مكتب بسنيس فرنس يوم اعلامي يوم 31 جانفي بهدف دراسة سبل تقوية روابط الشراكة والاستثمار بين كل من الشركات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية “.

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