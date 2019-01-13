يشرع متعاملون اقتصاديون في مجال الفلاحة بمعية مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و منتدى رؤساء المؤسسات في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من اليوم وتدوم إلى غاية 17 جانفي الجاري من اجل الاطلاع على المهارات الأمريكية وتوقيع أربع اتفاقيات شراكة.

ومن المرتقب أن تقوم بعثة جزائرية مشكلة من متعاملين جزائريين اقتصاديين في مجال الفلاحة بزيارة إلى كاليفورنيا بداية اليوم، و تتوجه بعثة من المتعاملين الاقتصاديين في قطاع الفلاحة إلى الولايات المتحدة من 14 إلى 17 يناير الجاري من اجل الاطلاع على المهارات الأمريكية سيما في فروع تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية حسبما علم من مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي.

و سيترأس البعثة التي بادر بتنظيمها مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و منتدى رؤساء المؤسسات بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي الذي سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.

في هذا الصدد أوضح اسماعيل شيخون رئيس مجلس الاعمال الجزائري الامريكي ان الامر يتعلق بمهمة دراسة في اطار ترقية الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و الولايات المتحدة. و ستقوم البعثة المتكونة من ثلاثين متعاملا بادئ الامر بزيارة الى واشنطن من اجل حضور اصدار كتاب مرجعي حول الجزائر بعنوان “الجزائر و العلاقات العابرة للأطلسي” حيث سيتم اول تقديم له يوم الاثنين بالكونغرس الأمريكي.

و سيتوجه الوفد في 15 جانفي الى ساكرامينتو عاصمة كاليفورنيا و سان فرانسيسكو لزيارة حقول الانتاج الفلاحي و مزارع لإنتاج الحليب و وحدات لإنتاج اغذية الانعام و الفواكه المجففة و التوضيب. كما يتضمن برنامج هذه الزيارة – حسب شيخون- تنظيم لقاءت مع متعاملين فلاحيين امريكيين و ذلك في اطار استقبالات للتواصل. و ستتوج الزيارة بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم مع شركات فلاحية امريكية تتعلق بإنشاء ثلاث مزارع حليب تحتوي كل واحدة منها على 30000 بقرة ووحدة لتحويل البطاطا، حسبما اكده رئيس مجلس الاعمال الجزائري الامريكي.