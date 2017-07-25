سيتم الإفراج عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في دورتيه العادية والاستثنائية اليوم ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، حسبما أعلنته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس.

وكشفت الوزيرة في منشور مقتضب على صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن وسيلة جديدة للإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا، تتمثل في الرسائل القصيرة “sms”عن طريق الهاتف النقال اليوم ابتدءا من الساعة الثانية بعد الزوال عن طريق الاتصال بالرقم #567*، مؤكدة الخدمة الجديدة تدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين الخدمة العمومية عن طريق نظام المعلومات.

وإضافة إلى الإعلان عن النتائج عن طريق الرسائل القصيرة ،سيكون بإمكان المترشحين التأكد من نتائجهم عن طريق الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : http://bac.onec.dz والإلصاق على مستوى المؤسسات التربوية الذي سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

هذا وسيكون الناجحون في البكالوريا على موعد مع التسجيلات الجامعية، التي سيشرع فيها بداية من الفاتح أوت و الاستفادة من جديد هذه السنة و المتمثل في العمل على توسيع عملية الطعن من خلال إعطاء فرصة للطلبة الذين لم تسمح لهم معدلاتهم للحصول على رغباتهم في التخصص، بإمكانية الاستعانة بأربع رغبات أخرى وضعت لفائدتهم حسب ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في تصريح سابق ، و الذي أكد خلاله أن كل”طالب تحصل على شهادة البكالوريا له”الحق في مقعد بيداغوجي بالجامعة وفي حالة عدم حصوله على أي اختيار في التسجيل الأولي من ضمن أربعة اختيارات تمنح له فرصة أخرى لاختيار التخصص الذي ينوي مزاولة دراسته الجامعية فيه وذلك وفق المعدل المتحصل عليه والمطلوب في أي تخصص من ضمن أربعة تخصصات أخرى.”

و قد بلغت نسبة النجاح الأولية المتداولة مؤخرا للامتحان 51 بالمائة، بتقدم العلميين بـ 78.8 بالمائة، تليهم شعبة تسيير واقتصاد 62.9 بالمائة، اللغات 59.13 بالمائة وتقني رياضي 57.9 بالمائة

وفاء مرشدي