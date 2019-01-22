متابعة مشاريع ‘عدل’ على الهواتف بداية من اليوم

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إطلاق مصالحه ممثلة في وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، لتطبيق عبر الهواتف الذكية.

يمكن من خلاله للمكتتبين الاطلاع ومتابعة وضعية شققهم في المشاريع السكنية مستقبلا، في إطار برنامج «عدل 2».