متابعة مشاريع ‘عدل’ على الهواتف بداية من اليوم

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إطلاق مصالحه ممثلة في وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، لتطبيق عبر الهواتف الذكية.
يمكن من خلاله للمكتتبين الاطلاع ومتابعة وضعية شققهم في المشاريع السكنية مستقبلا، في إطار برنامج «عدل 2».
Fella Soltani 22 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 71 زيارة
22 يناير 2019
22 يناير 2019
22 يناير 2019
يمكن من خلاله للمكتتبين الاطلاع ومتابعة وضعية شققهم في المشاريع السكنية مستقبلا، في إطار برنامج «عدل 2».
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يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الثلاثاء بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد …
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