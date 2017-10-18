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متابعة امرأة أمريكية بأغرب جريمة قتل

yassin bouras 18 أكتوبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 28 زيارة

تواجه امرأة أميركية تزن 150 كيلوغراما، اتهامات بقتل ابنة عمها البالغة من العمر 9 سنوات، بعد أن “جلست فوقها” كنوع من أنواع العقاب.

وألقي القبض على فيرونيكا غريت بوسي (64 عاما)، وتواجه اتهامات بالقتل والقسوة تجاه طفل، حسبما أفادت صحيفة “بينساكولا نيوز جورنال”. وتوجه مسعفون ومسؤولون في الشرطة إلى منزل الأسرة في بينساكولا عقب اتصال بخدمة الطوارئ السبت، وقالت بوسي للشرطة إنها جلست فوق ديريكا ليندساي كنوع من العقاب على “خروجها عن نطاق السيطرة”. وأثناء العقوبة، قالت ديريكا لبوسي ولوالديها إنها لا تستطيع التنفس، وعندما نهضت وجدت أن ديريكا لا تتنفس فعلا.

وقالت السلطات إن بوسي اتصلت برقم الطوارئ (911) وبدأت عملية تنفس صناعي للطفلة، لكن دون جدوى.

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