باشر مجمع الميكانيك العمومي”أي-جي-ام” عمليات تصدير للعديد من المعدات الميكانيكية و ملحقاتها للدول الإفريقية و في مقدمتها تونس و نيجيريا، كما يخطط المجمع لعمليات تصدير أخرى نحو أوروبا.

و أوضحت وزارة الصناعة في بيان لها أول أمس، أن مجمع الميكانيك العمومي (أي. جي.أم) ، نفد حديثا عمليات تصدير لمنتجاته نحو تونس ونيجيريا، مضيفة انه وعبر فرعه “اورسيم” -مؤسسة الصناعات الميكانيكية وملحقاتها- قام هذا المجمع بتصدير 12 طن من منتجات التثبيت من مسامير ذات قوة عالية نحو تونس والتي تستعمل بشكل خاص في تركيب الإطارات المعدنية.

أما بالنسبة للعملية الثانية التي نفذتها الشركة الفرعية “سامبو الجزائر” -شركة إنتاج معدات الحصاد- بمساعدة شريكها الفنلندي “سامبو روسنلاو”، فقد ركزت على تصدير الحصادات إلى نيجيريا. و أشارت الوزارة أن مجموعة الميكانيك الجزائرية تخطط لعمليات التصدير الأخرى نحو دول إفريقية أخرى وأوروبا.

كما أعلنت وزارة الصناعة في بيانها، أن مجموعة الميكانيك الجزائرية ستقوم وبمساعدة شريكها الألماني” ليبهار” بتصدير معدات التلحيم الميكانيكية نحو مصانع هذه الشركة الألمانية المتواجدة في أوروبا والتي تعد”معقدة وذات قيمة مضافة عالية” والموجهة لإنتاج آلات الأشغال العمومية –الحفارات و الجرافات. إضافة إلى ذلك وبمساعدة شريكها الإسباني “أوروباكتور” من المتوقع أيضا تصدير آلات الضغط ذات وزن 12 إلى 20 طنا، موجهة للبلدان الأفريقية. للإشارة، فإن مجموعة الميكانيك الجزائرية تتكون من 29 فرعا بما في ذلك 8 شركات مشتركة تنشط في إنتاج الآلات الزراعية -الجرارات الزراعية و الحصادات والمعدات الزراعية المختلفة- وتصنيع آلات الأشغال العمومية -آلات تحريك التربة الضاغطات والجرافات- وإنتاج محركات الديزل. وتشمل أنشطتها أيضا إنتاج المعدات الصناعية -المضخات الهيدروليكية، والصمامات، والمسامير والبراغي، وأدوات الآلات، المعدات التعليمية، وصيد الأسماك، وخدمات المرافئ المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم، والمناولة. ويعمل لدى هذه الشركة العامة 7.600 موظفا، كما تملك رأسمال مسجل بقيمة 37.3 مليار دينار، وحققت رقم أعمال ب 30 مليار دج في 2017 .

رزيقة.خ