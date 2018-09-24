أشرف محمد ميباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين، على افتتاح السنة التكوينية الجديدة يوم الأمس التي تم فيها توفير 400 ألف منصب بيداغوجي جديد هذه السنة.

وفي تصريح له أكد مباركي أن نظام التكوين والتعليم المهنيين ببلادنا قطع أشواطا معتبرة من أجل استعادة مكانته الحيوية داخل المنظومة التربوية من جهة وربطه بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.

مشيرا خلال إفتتاح الموسم التكويني من غليزان، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا تتزايد أهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف رئيس الجمهورية.

مؤكدا أن ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الاقتصادي واستطاعته على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل لدى الأفراد.

من جهته وأوضح المكلف بالاتصال والإعلام على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين سفيان تيسيرة أن ما يميز دخول التكوين المهني في دورة سبتمبر 2018 هو فتح أكثر من 40 مؤسسة تكوينية لأبوابها للمرة الأولى،كما سيجند القطاع بمناسبة هذا الدخول 1295 مؤسسة تكوينية، أي بزيادة 67 مؤسسة تكوينية مقارنة بنفس الدخول من سنة 2017.

كما وفر القطاع كذلك أكثر من 400 ألف منصب تكوين وتمهين، من بينها 120 ألف منصب تمهين ويتميز الدخول المهني الجديد بتوفير حوالي 400 ألف منصب بيداغوجي جديد منها منصب في نمط التمهين، موزعين على 1.295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، منها 40 مؤسسة جديدة مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية.

رزاقي.جميلة