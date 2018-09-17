مباركي : سيتم فتح 400 ألف منصب تكويني جديد

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي،عن تحضير 400 ألف منصب تكويني جديد، لتغطية كل الطلبات المتزايدة على التخصصات التكوينية التي توفرها المؤسسات .

وقال مباركي لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية أمس ، أن 350 ألف شاب سيواصلون تكوينهم هذا الموسم.

وأكد أنها مرشحة للارتفاع إذا ما تم احتساب المناصب التي قد يوفرها التكوين عن طريق التمهين.

كما أكد الوزير،أن وتيرة الطلب على التسجيل في مراكز التكوين المهني قد عرفت ارتفاعا ملموسا في العام الحالي بمقارنته مع السنة الماضية

وهو ما يدل على نجاح حملات التحسيس والإعلام التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وسائل الإعلام.

وأوضح مباركي انه تم تخصيص 110 ألاف منصب تكوين للشباب دون مستوى دراسي.

بالإضافة إلى أزيد من 100 ألف منصب تكويني جديد للشباب المتحصل على مستوى ثالث ثانوي.

خاصة وان الطلب على شهادة تقني سامي في تزايد مستمر.