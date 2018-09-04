أبدى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة رفضه المطلق لكل المبادرات التي طرحت مؤخرا على الساحة السياسية من ضمنها مبادرة حمس والعمال، مشيرا إلى أن عهد المراحل الانتقالية في الجزائر قد ولى. وقال بوحجة أمس، خلال افتتاح الدورة الثانية من الفترة التشريعية الثامنة أن ما تردده الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتشكيل جمعية تأسيسية قد “تجاوزه الزمن” ولا يمكن تطبيقها، وأن الانتخابات الرئاسية أمر واقع والخيار للشعب، بالمقابل أبدى دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أقر فيها إنشاء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر، وقال بوحجة إن الحراك السياسي يتميز بالتنوع وصراع الأفكار والطموح في الوصول إلى سدة الحكم، مطالبا بتغليب المصلحة العليا للجزائر من خلال وحدة الصف ونبذ الخلافات العقيمة والأنانية الضيقة و الحاقدة.

وأثنى بوحجة على تصريح نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح برفض زج الجيش الشعبي الوطني في الصراعات السياسية لأنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية، مؤكدا ولاءه لرئيس الجمهورية.واتهم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان المعارضة بمحاولة نشر آراء وتخمينات مسمومة من أجل زرع الخوف في نفوس الجزائريين، رافضا تشويه مؤسسات الدولة لأنها تضرب حسبه الأعمدة التي يقوم عليها بناء الجمهورية حسبه، كما شجب بوحجة كل الحملات المغرضة التي تشن على الجزائر من طرف منظمات غير حكومية تدعي الدفاع عن اللاجئين الأفارقة، في حين أنها تهدف لتحقيق أهداف سياسية حسبه.ومن جهة أخرى رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل تلك المنظمات في الشؤون الداخبية للجزائر والتي تهدف إلى إلحاق الضرر بصورة البلاد.

عمر ح

حزب العمال يرد على بوحجة:

“تصريحات بوحجة انحراف سياسي”

رد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت على تصريحات رئيس الغرفة السفلي السعيد بوحجة، حيث أشار إلى أن اعتبار مبادرة الأمينة العامة لحزب العمال مبادرة منتهية الصلاحية يعتبر انحرافا سياسيا، لكون المتحدث رد على موضوع لا يعنيه، وقال تعزيبت في تصريح خص به “الجزائر” أمس، “ما صرح به رئيس الغرفة السفلى شيء مؤسف يعبر عن مدى الانحراف السياسي الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة”، مضيفا” لقد كلف نفسه بالرد على موضوع لا يعنيه وهذا مؤسف سواء تعلق الأمر بهذه المسألة أو مسائل أخرى”، لافتا إلى أن كل الأحزاب السياسية لديها موقف خاص بها عن ما يجري في الساحة السياسية ولذلك لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن ينوب عن المجموعات البرلمانية أو على التشكيلات السياسية في مواقفها الخاصة بالرئاسيات أو حتى قضايا أخرى.

عمر ح