شكلت العلاقات الثنائية بين الجزائر وايطاليا، المتسمة “بالجودة والاستمرارية” وتوافق الرؤى والمواقف في جل القضايا ذات الاهتمام المشترك محور المحادثات التي جمعت يوم امس الأحد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح برئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي باولو كورسيني والوفد المرافق له.

وأفاد بيان لمجلس الأمة، أن اللقاء الذي تم بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر باسكوال فيريرا سمح باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تتسم بالجودة والاستمرارية وبتوافق الرؤى والمواقف في جل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، نوه بن صالح بموقف الحكومة الإيطالية المساند والداعم للحكومة الجزائرية خلال ما يسمى بالعشرية السوداء مؤكدا استعداد الجزائر لتنويع وتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وبخصوص العلاقات بين برلماني البلدين، أعرب الطرفان عن استعدادهما للرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية عن طريق تكثيف التعاون في مجال التشريع والتكوين وكذلك عن طريق تبادل الوفود والزيارات و تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

من جهته، أبدى باولو كورسيني-يضيف البيان-” استعداد بلاده الى تقاسم الجزائر نفس المواقف فيما يتعلق بالأزمات التي تعرفها دول المتوسط والساحل والصحراء، والتعاون لغاية تسويتها وذلك عن طريق العمل أكثر من اجل التوصل إلى حلول سلمية وتفاوضية”، كما عرفت المحادثات التطرق إلى مفضلتي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وحيا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي، الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير خاصة فيما يتعلق بتكريس الممارسة الديمقراطية، تدعيم حقوق الإنسان و تعزيز مكونات القومية الوطنية.

ايطاليا تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الجزائر

من جهة اخرى أعرب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الايطالي، باولو كورسيني، يوم امس الأحد بالجزائر عن رغبة بلده في تطوير علاقاته الثنائية مع الجزائر في مختلف مجالات التعاون.

وفي تصريح له عقب اللقاء الذي خصه به وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أكد كورسيني قائلا “اتفقنا على تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر في العديد من المجالات لاسيما على المستويين الاقتصادي والمالي”.

وأوضح المسؤول الايطالي أن هذا اللقاء سمح له بالتأكيد على روابط الصداقة و التضامن بين شعبي و حكومتي البلدين مضيفا أن المحادثات تمحورت أيضا حول مسائل الهجرة و مكافحة الإرهاب إضافة إلى الاستقرار في منطقة حوض المتوسط .

وكان كورسيني الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر قد استقبل من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

ق.و