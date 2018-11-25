ماي: بركسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة الوزراء البريطاينة تيريزا ماي في كلمة يوم الأحد عقب التصديق على اتفاق الخروج، أن الاتفاق يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

– اتفاقية الخروج من الاتحاد ستتيح لنا التحكم بحركة المهاجرين والأموال في بريطانيا

– الوضع الدستوري لجبل طارق بعد بريكسيت لن يتغير

– اتفاق بركسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد

– تعهدنا بموجب الاتفاق بعدم فرض حدود تفصل إيرلندا مع الحفاظ على مصالح لندن

– لا وقت ليضيع في الجدل حول بريكسيت وسأدعم الاتفاق بكل قوة حين يطرح في البرلمان

– الاتفاق يحمي الأمن والوظائف والمهاجرين وهو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بريطاينا

– ليس من الوارد الدخول في مفاوضات جديدة

– الاتفاق كان ثمرة تفاوض صعب وشاق

– خيار التصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد رهن بمجلس العموم الآن ولا وجود لاستفتاء آخر

– يتعين علينا ترك الاتحاد بسلاسة ومن يرفض الاتفاق يدفع ببريطانيا نحو الغموض

– الاتفاق سيحافظ على علاقتنا مع بروكسل

– بريطانيا تغادر الاتحاد لكنها باقية في أوروبا

– البريطانيون سيتفهمون اتفاق بريكسيت بعد الاطلاع على تفاصيله

ووافق القادة الأوروبيون اليوم الأحد الموافق للـ25 من نوفمبر 2018 على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT