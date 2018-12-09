مانشستر سيتي يقدم على حماية دياز من ريال مدريد

أفادت تقارير صحيفة إنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط لآخر محاولة لإقناع لاعب خط وسطه الإسباني، المغربي، ابراهيم دياز، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، بالبقاء، قبل الموافقة على انتقاله إلى ريال مدريد في يناير في صفقة من المنتظر أن تبلغ 8 مليون جنيه استرليني.

و لا يرغب بيب غوارديولا أن يفقد الموهوب الإسباني ، ولكنه عاجز عن منعه من المغادرة. ومن المفارقات أن وكيل دياز هو شقيق غوارديولا، وتخطط إدارة المان سيتي لجولات نهائية من المحادثات قبل أن يكون اللاعب حرا في التحدث إلى أندية آخرى في يناير المقبل.

ياسين.س