تلقى اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي إشادة واسعة من قبل الصحافة الإسبانية، رغم هزيمة فريقه ريال بيتيس أمام مستضيفه خيتافي، بهدفين دون رد ضمن فعاليات الجولة الـ 10 من الدوري الإسباني، وشبّهت صحيفة “إيستاديو ديبورتيفيو” مدافع “الخضر” برجل الإطفاء في النادي الأندلسي بالنظر إلى الدور الكبير الذي قام به أمام خيتافي حيث كان أفضل لاعب من جانب بيتيس وأنقذ فريقه من عدة فرص سانحة للتسجيل، وأضافت المصادر ذاتها، أنّ ماندي الذي ارتدى شارة القيادة في المباراة الثانية على التوالي، كان الوحيد الذي قدم أداء مميز بعد مباراة ميلان ويستحق أن يكون “القائد”، حيث ظهر كرجل مطافئ وأنقذ فريقه في العديد من المناسبات، وكان حصنا منيعا وجل تمريراته كانت صحيحة. وفي السياق ذاته، تلقى اللاعب السابق لسانت إيتيان إشادة كبيرة من قبل مدربه كيكي سيتيان، حيث اعتبر أنّ أداء ماندي الشيء الإيجابي الوحيد في مباراة خيتافي، ليؤكد بذلك مكانته الكبيرة في خطط التقني الإسباني، الذي يعوّل عليه كثيرا هذا الموسم لتحقيق أهدافه المرجوة. وبالمقابل من ذلك، نال الدولي الجزائري الآخر في صفوف ريال بيتيس رياض بودبوز الانتقادات مثل غيره من اللاعبين، وذلك بسبب أدائه الباهت، حيث شارك متوسط ميدان “الخضر” أساسيا قبل أن يترك مكانه لزميله كانالاس في الدقيقة الـ 61 قبل دقيقة من تلقي الهدف الثاني. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد أشبال المدرب كيكي في حدود النقطة الـ 12 في المركز العاشر.