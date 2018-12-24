ماندي لاعب العام في ناديه ريال بيتيس

تحصّل الدولي الجزائري عيسي ماندي على جائزة أفضل لاعب في صفوف ناديه ريال بيتيس الإسباني للعام الحالي 2018، وذلك بعد الأداء الملفت الذي يقدم المدافع في البطولة المحلية “الليغا” أو “اليوروبا ليغ”.

وقدّم الدكتور مادينا، المدير التنفيذي لشركة أسيسا (تأمينات طبية) في مدينة إشبيلية، الجائزة للاعب الجزائري عيسي ماندي، حيث يحظى الجزائري باحترام الجميع في المدينة الأندلسية كما قدمت له شارة القيادة في العديد من المواجهات (رابع كابتن في الفريق).

ويحتل بيتيس المركز السادس في الليغا برصيد 26 نقطة كما أن الفريق تأهل إلى الدور 32 من مسابقة “يوروبا ليغ” متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.