الإثنين , ديسمبر 24 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / ماندي لاعب العام في ناديه ريال بيتيس

ماندي لاعب العام في ناديه ريال بيتيس

adel boukhalfa 24 ديسمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 104 زيارة

تحصّل الدولي الجزائري عيسي ماندي على جائزة أفضل لاعب في صفوف ناديه ريال بيتيس الإسباني للعام الحالي 2018، وذلك بعد الأداء الملفت الذي يقدم المدافع في البطولة المحلية “الليغا” أو “اليوروبا ليغ”.

وقدّم الدكتور مادينا، المدير التنفيذي لشركة أسيسا (تأمينات طبية) في مدينة إشبيلية، الجائزة للاعب الجزائري عيسي ماندي، حيث يحظى الجزائري  باحترام الجميع في المدينة الأندلسية كما قدمت له شارة القيادة في العديد من المواجهات (رابع كابتن في الفريق).

ويحتل بيتيس المركز السادس في الليغا برصيد 26 نقطة كما أن الفريق تأهل إلى الدور 32 من مسابقة “يوروبا ليغ” متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.

الوسوم

عن adel boukhalfa

شاهد أيضاً

الوزير حطّاب قام بزيارة مجاملة للتشكيلة في سيدي موسى:
وفد “الخضر” يطير اليوم إلى الدوحة لمواجهة قطر وديا الخميس المقبل

تشد اليوم تشكيلة المنتخب الوطني المحلي، الرحال نحو العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقاء الذي سيجمعه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super