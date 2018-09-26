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ماندي أحسن ممرر في “الليغا”

حسب موقع "هوسكورد" العالمي:
ماندي أحسن ممرر في “الليغا”

eldjazair 25 سبتمبر 2018 المنتخب الوطني اضف تعليق 48 زيارة

يواصل الدولي الجزائري، عيسى ماندي تألقه مع ناديه ريال بيتيس، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإسبانية، بعدما توّج مردود الجدي منذ بداية الموسم، باختياره كأحسن ممر في “الليغا” لهذا الموسم متفوقا على العديد من النجوم العالميين، حسب ما أعلن عنه أمس، موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات. وبحسب ذات المصدر، فإن مدافع “الخضر” قد قدّم 441 تمريرة مكتملة، لحد الآن، في 5 لقاءات خاضها مع ريال بيتيس كأساسي، متقدما على النجم الكرواتي في صفوف برشلونة، إيفان راكيتيتش (424)، وزميله جيرارد بيكيه (421)، إلى جانب مارك بارترا الذي حلّ 4 بـ 418 تمريرة ناجحة، وأردفت المصادر ذاتها، أن ماندي يحوز على نسبة 94 %التمريرات القصيرة الناجحة، بمقابل 92% تمريرة طويلة مكتملة، وهو رقم يؤّكد المستوى الكبير الذي ظهر به الدولي الجزائري حتى الآن مع النادي الأندلسي، ما جعله يعتبر كقطعة أساسية في تشكيلة المدرب كيكي ستين، بحيث شارك في جميع اللقاءات في “الليغا” هذا الموسم، إلى جانب منافسة “اليوروباليغ”. جدير بالذكر، أن عيسى ماندي كان مطلوبا بقوة من قبل عدة أندية أوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأبرزها ريال مدريد، غير أن إدارة بيتيس رفضت تسريحه وقرّرت تحصينه بعقد جديد، في حين تلقى لاعب “الخضر” ثناء منقطع النظير من قبل مدربه ستين مؤكّدا أن ماندي يعتبر من خيرة اللاعبين بالنسبة لديه، خاصة وأنّه تمكن من التأقلم مع فلسفته الكروية في ظرف وجيز.
ع.ب

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