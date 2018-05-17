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ماكرون يُعيّن قنصلا عاما جديدا بالجزائر

eldjazair 16 مايو 2018 الحدث اضف تعليق 26 زيارة

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قنصلا عاما جديدا لها في الجزائر، ويتعلق الأمر بالقنصل العام الفرنسي السابق بموسكو “مارك ساديي”.
وحسب المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية الفرنسية، في عددها ليوم 13 ماي 2018، فقد تم تعيينه قنصلا عاما جديدا لفرنسا بالجزائر.
وهو المرسوم الرئاسي المُمضى من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 11 ماي..
وسيستلم القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد “مارك ساديي” مهامه خلفا للقنصل العام إيريك جيرارد الذي إستدعي إلى مهام أخرى.
رفيقة معريش

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