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ماكرون يستقبل ربراب يوم 21جانفي

Rafika Maariche 13 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 99 زيارة

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 21 جانفي في قصر فرساي رئيس مجمع سيفيتال اسعد ربراب من بين 150 رجل أعمال أجنبي من مختلف مناطق العالم، ما يؤكد على أنّ استثمارات سيفيتال في فرنسا مهمة جدا في مجال خلق الثروة والإسهام في توفير مناصب العمل  

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