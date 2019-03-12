ماكرون يرحب بقرار بوتفليقة ويدعو لفترة انتقالية “لمدة معقولة” بالجزائر

رحب الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار الذي اتخذه الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة بعدم الترشح لعھدة رئاسیة خامسة. ودعا ماكرون الیوم الثلاثاء 12 مارس، لفترة انتقالیة “لمدة معقولة” في الجزائر.
Razika kherkhache 12 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 47 زيارة
رحب الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار الذي اتخذه الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة بعدم الترشح لعھدة رئاسیة خامسة. ودعا ماكرون الیوم الثلاثاء 12 مارس، لفترة انتقالیة “لمدة معقولة” في الجزائر.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة سابقا، إبراهيم بولحية، إن الرئيس عبد العزيز …
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