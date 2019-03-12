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ماكرون يرحب بقرار بوتفليقة ويدعو لفترة انتقالية “لمدة معقولة” بالجزائر

Razika kherkhache 12 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 47 زيارة

رحب الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار الذي اتخذه الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة بعدم الترشح لعھدة رئاسیة خامسة. ودعا ماكرون الیوم الثلاثاء 12 مارس، لفترة انتقالیة “لمدة معقولة” في الجزائر.

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