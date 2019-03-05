ماكرون يدعو الى “اعادة نظر شاملة في فضاء شنغن”

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، أمس الاثنين ،إلى ” إعادة نظر شاملة في فضاء شنغن”، وذلك في مقالة نشرت في العديد من وسائل الاعلام في دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون أيضا،في مقالته التي نشرت في وسائل إعلام في 28 دولة بينها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية مع 28 صحيفة إقليمية فرنسية، الى إنشاء”شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي”.

وأضاف ماكرون ” لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالإنتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها “.وقال” الحدود هي الحرية في جو من (…) علينا أن نعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنغن (…) على كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسؤوليات (اجراءات مراقبة صارمة على الحدود) وعلى إبداء حس تضامن (سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض)”.