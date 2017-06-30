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ماكرون يحل بمالي الأحد المقبل تمهيدا لانسحاب القوات الفرنسية

yassin bouras 30 يونيو 2017 الحدث اضف تعليق 45 زيارة

يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأحد بمالي ليلقي بثقله خلف قوة عسكرية أفريقية جديدة يأمل في أن تمهد الطريق لخروج قوات فرنسا من المنطقة رغم أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.

وتستضيف مالي رؤساء دول النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، أو ما يعرف باسم مجموعة دول الساحل الخمس، والتي قد تنشر آلافا من الجنود في منطقة الساحل الصحراوية التي لا تزال مرتعا للمتشددين والمهربين الذين تعتبرهم باريس تهديدا لأوروبا. وبعد أربع سنوات من تدخل فرنسا في مستعمرتها السابقة لصد هجوم للمتشددين لا تلوح في الأفق أي بادرة على أنها ستسحب قواتها وقوامها 4000 جندي، إذ تكافح هذه القوات إلى جانب قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها عشرة آلاف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي وتنفيذ اتفاقات السلام. وقال دبلوماسي فرنسي كبير ليس من الخطأ القول إنها جزء من خطة انسحاب لأن المهمة لن تبقى هناك إلى الأبد لكن يصعب تصور كيف يمكن أن ننسحب قريبا، مضيفا نحتاج استراتيجية متعددة الأطراف طويلة الأمد، انتهى وقت فعل كل شيء في غرب أفريقيا بشكل منفرد.

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