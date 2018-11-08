كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بأنه أعطى تعليمات خاصة بعدم رفض منح التأشيرة للصحفيين الجزائريين والمثقفين والكتاب ورجال الأعمال الجزائريين، مشيرا إلى أن معالجة طلبات التأشيرة للجزائريين تعامل بليونة من قبل السفارة الفرنسية.

وقال ماكرون على هامش تدشين مشاريع لمجمع سيفيتال، والمتعلق بوحدة إنتاجية لماكينات صناعة المياه النقية عالية الجودة: “ملف التأشيرة وحرية تنقل الأشخاص محل نقاش مع السلطات الجزائرية”، مؤكدا أن “باريس ليست ضد تنقل الأشخاص إلى فرنسا”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “ندرس ملفات طلبات التأشيرة بالنسبة للجزائريين بليونة” وأن التعليمات الموجهة في هذا الخصوص تأتي كإجراء للحفاظ على متانة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات واضحة بين البلدين بخصوص منح التأشيرة للراغبين في زيارة فرنسا.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه يتطلع إلى لقاء قريب مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استثمارات رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، على التراب الفرنسي، جد مهمة، أن فرنسا سترافق وتدعم استثمارات مجمع سيفيتال في البلد.

هذا وأطلق مجمع سيفيتال محطة إنتاج المياه فائقة النقاء في شارلفيل-ميزيير بفرنسا، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون ، وهو المشروع الذي يتيح استحداث ألف وظيفة.

فلة سلطاني