يتواجد أكثر من 300 مهاجر سري جزائري بمركز الحجز المؤقت للمهاجرين بصفة غير قانونية بمدينة الميرية جنوب شرق إسبانيا وحسب الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر أكد أنه سيتم توزيعهم خلال أيام على كل من مركزي مورسيا ومدريد بسبب الاكتظاظ فيما أشار الإتحاد أن وضعهم الصحي في حالة جيدة.

كشف رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، عن تواجد أكثر من 300 مهاجر سري جزائري في أقل من شهر بمركز الحجز المؤقت للمهاجرين بصفة غير قانونية بمدينة الميرية جنوب شرق إسبانيا بصدد توزيعهم على كل من مركزي مورسيا ومدريد بسبب الاكتظاظ.

وحسب منشور للإتحاد العام للجزائريين بالمهجر كشف فيه سعيد بن رقية، عن وضع الحراقة بهذه المراكز، وأكد أنهم في صحة جيدة، مشيرا أن السلطات الإسبانية تراجعت عن الأخطاء التي ارتكبتها من قبل في حقهم، وتم استقبالهم بمهنية عالية من طرف السلطات الأمنية وحراس السواحل وهو ما يفسر حسبه أخذ سلطات الحكومة الحالية الدرس من قضية سجن إرشيدونا بملقة التي راح ضحيتها المرحوم محمد بودربالة قبل أشهر.

رزاقي.جميلة