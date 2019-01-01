مؤسسة «كتارا» تفتح أبواب الترشح: دعوة للمشاركة في جائزة شاعر الرسول ﷺ في دورتها الرابعة

فتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، أبواب الترشح لجائزة كتارا لشاعر الرسول ﷺ، في دورتها الرابعة، المنظمة تحت شعار: «تجمل الشعر بخير البشر»، وذلك ابتداءً من 1 جانفي2019، وتستمر حتى نهاية أفريل 2019، حيث يتنافس الشعراء على جوائز تقدر بـ 4 ملايين و200 ألف ريال، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، حسب ماتداولته وسائل إعلام قطرية.

وتهدف جائزة كتارا لشاعر الرسول ﷺ إلى تعميق حب المصطفى في قلوب الأجيال المعاصرة؛ المحاطة بكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام.

وخصصت مؤسسة «كتارا» جوائز مميزة وضخمة للفائزين، توازي أهمية الحدث، حيث تصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى 4 ملايين و200 ألف ريال، وذلك في فئتي «الشعر الفصيح» و«الشعر النبطي»، بمعدل ثلاث جوائز لكل فئة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 700 ألف ريال، أما صاحب المركز الثالث فسيكون من نصيبه مبلغ 400 ألف ريال.

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