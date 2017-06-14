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مؤسسة النظافة لولاية الجزائر تسترجع أكثر من 22 طن من الخبز منذ بداية 2017

nesrine mahfouf 5 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 58 زيارة

استرجعت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “إكسترا نات” أكثر من 22 طن من الخبز هذا منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية شهر ماي فيما قدرت كمية الاسترجاع خلال السنة الماضية أكثر من 43 طن. وفي هذا الشأن قال مدير الدراسات و التطوير بمؤسسة “إكسترا نات”  كريم بوثلجة في تصريح لإذاعة البهجة إنه “في سنة 2015 تم رفع أكثر من 23 طن من الخبز و في سنة 2016 تم رفع 43 طن وخلال سنة 2017و إلى غاية شهر ماي وصلنا إلى استرجاع أكثر من 22 طن من الخبز”. وأرجع مدير الدراسات هذا الارتفاع إلى عدم التحكم في الأرقام من طرف الجمعيات الخيرية كعابر السبيل ومطاعم الرحمة. وأضاف كريم بوثلجة ذاته أنه “لا يمكننا التحكم في الأرقام في ظل غياب بنك للمعلومات”.

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تعليق واحد

  1. مرمضن
    6 يونيو 2017 في 15 h 00 min

    ضف إلى دالك نوعية الخبز ( تشريه جديد ڨوفريط وعلى ساعة يولي لاستيك ) أجبد ونجبد

    رد

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