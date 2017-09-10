كشفت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، من خلال تقريرها السنوي، أنه تم تخصيص ما يزيد عن 900 مليار سنتيم، لتجهيز مختلف المؤسسات التابعة لها، بالعتاد والأدوات اللازمة قصد تحسين خدماتها العمومية وذلك بغية اقتناء مختلف أنواع العتاد والتجهيزات لتحسين أداء مؤسساتها التابعة لها، وإنجاح مخططها الاستراتيجي الذي تطبقه في السنوات الأخيرة لتطوير عاصمة البلاد وإلحاقها بمصاف دول العالم.

و أعطت ذات المصالح بالأرقام مجموع ما اقتنته من عتاد وتجهيزات، حيث تم اقتناء من هذه الميزانية 1040 وحدة من مختلف أنواع العتاد و857 وحدة من مختلف التجهيزات، فيما تم اقتناء 15592 حاوية لجمع النفايات المنزلية، مشيرة إلى أن الإعانات خصصت من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الولائية التي تنشط عبر بلديات العاصمة الــ57، لاسيما بالنسبة لمؤسستي “اكسرانات” و”نات كوم” المتخصصتين في رفع وجمع النفايات بإقليم الولاية حسبما أفادت به ذات المصالح .

كما تدعمت حظائر العتاد التابعة للمؤسسات العمومية بعتاد جديد ذي نوعية، تم استلام 518 مركبة جديدة، بينها 107 شاحنة دكاكة للنفايات المنزلية في وقت يرتقب أن يستلم مستقبلا 125 شاحنة من نفس النوع، كما تم اقتناء 146 مركبة وشاحنة لدعم مهام مؤسسة “اكسترانات” و”نات كوم” من أجل نقل النفايات إلى مراكز الردم التقني، في وقت ينتظر أن تستلم ذات المؤسستين 185 شاحنة أخرى، إضافة إلى اقتناء 36 عتادا آليا وشاحنات ومركبات نفعية لفائدة مركز الردم التقني للنفايات “بحميسي”، أما 5 آليات سيتم استلامها قريبا، و4923 حاوية للنفايات من مختلف الأنواع والأحجام، في حين ينتظر أن تسلم ذات المصالح 10669 حاوية جديدة أخرى.هذا و تسعى السلطات لتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح مخطط التحسين الحضري وتجميل “البهجة”، لاسيما مع توجيهات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، على كل المسؤولين وعلى رأسهم “الاميار” على ضرورة ضمان النظافة والحفاظ على المحيط، بعد سنوات من الإهمال واللامبالاة.

للإشارة ، فإن مصالح ولاية الجزائر، بقيادة والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، تعمل على تحسين مستوى الخدمات العمومية القاعدية المقدمة لسكان العاصمة، وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي يمتد حتى آفاق 2029، من خلال تدعيم كل المؤسسات الولائية وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لتطوير عاصمة البلاد.

إيمان بوفيجلين