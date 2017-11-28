صرح سفير الجزائر في الصين أحسن بوخالفة ببكين أن عدة مؤسسات صينية ناشطة في مختلف القطاعات على غرار صناعة السيارات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أعربت عن أملها في الاستثمار في الجزائر.

وأكد السيد بوخالفة لوفد من الصحافة الوطنية في زيارة للصين في إطار اتفاق شراكة بين اتصالات الجزائر والمؤسسة الصينية المختصة في الاتصالات هواوي أن ” عدة مؤسسات صينية ناشطة في مختلف الميادين الاقتصادية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر من خلال مشاريع تحقيق قدرات إنتاج لاسيما في صناعة السيارات وصناعة سيارات الوزن الخفيف والثقيل وكذا الحافلات”.

و أوضح الديبلوماسي الجزائري في هذا السياق أن أكثر من 1000 مؤسسة صينية متواجدة بالجزائر. و من جهة أخرى قال نفس المسؤول “نأمل في أن يكون للحضور الصيني في الجزائر أكثر أهمية من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المشاريع الحكومية وكذا في المشاريع الضرورية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال وضع طاقات انتاج”.

وأوضح في هذا الصدد أن العديد من المؤسسات الصينية تريد الاستثمار في الجزائر التي تمنح على حد تعبيره امتيازات ” معتبرة” مثل اليد العاملة المؤهلة والأجور المعتبرة للعامل وقربها من الأسواق الإفريقية والأوربية.

من جانب آخري أشار السيد بوخالفة الى ” التواجد القوي” للصينيين بالجزائر مضيفا أن 55000 تأشيرة دخول الى الجزائر تم تسليمها في سنة 2016 لعمال و اطارات صينيين.

و أعلن من جهة اخرى عن تنظيم المعرض الدولي للاستيراد من شانغاي (الصين) سنة 2018 داعيا المؤسسات الجزائرية للتوجه الى الصين و اغتنام الفرصة من أجل اقامة روابط مع مؤسسات صينية أخرى.

وعلى صعيد آخري اشار السيد بوخالفة الى التواجد ” الضئيل ” للجزائريين المقيمين في الصين.

للإشارة يقدر عدد الجزائريين المسجلين في السجلات القنصيلة ب 800 من بينهم 560 بالسجلات الانتخابية علما أن أغلبيتهم طلبة و رجال أعمال يأتون الى الصين لإقامة قصيرة مضيفا أن ما لا يقل عن 300 جزائري يقيمون في الصين لفترات طويلة أو بشكل نهائي.

من جهة أخرىي أعلن الديبلوماسي الجزائري أن إحياء الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر و الصين سنة 2018 سيتميز ” بتنظيم تظاهرات مختلفة ذات طابع سياسي و اقتصادي و ثقافي”.

ووصف المسؤول الجزائري العلاقات الصينية-الجزائرية ب” التاريخية” اذ تعود الى سنة 1958 أي بأربع سنوات قبل الاستقلال الوطني.

ق.و