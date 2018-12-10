تشارك عدة مؤسسات ومجموعات دولية في الصالون الدولي الثالث للفلاحة الصحراوية المنظم بمعية الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بمدينة الوادي و تحت رعاية وزارة الفلاحة من 10 الى 12 ديسمبر الجاري.

وفي هذا الصدد اشارت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائريةCGEA سعيدة نغزة أن الصالون الدولي “اغروسوف 2018 ” AGROSOUF يكتسي أهمية بالغة لكونه يجمع المتعاملين الجزائريين و الأجانب في قطاع استراتيجي و حيوي،فضلا عن الخبراء و الأخصائيين في المجال.

و تهدف التظاهرة الى ترقية الفلاحة الصحراوية و تجنيد العارضين و المشاركين حول فرص الاستثمار في الفلاحة الصحراوية و الانتقال إلى مرحلة التصدير ،و سيتم التركيز في الصالون المنظم بمركب تاقصبت على طرق و مجالات الإنتاج و التزود بالعتاد و التجهيزات و الخدمات و المنشآت القاعدية و الطاقات،مع تنظيم عدة ورشات و ندوات يشارك فيها خبراء في المجال.

و أضحت التظاهرة التي تنظمها الكنفدرالية تحت اشراف وزارة الفلاحة و بالتنسيق مع ولاية الوادي مرجعية في المنطقة ،خاصة و انها تستقطب الفاعلين في القطاع الفلاحي و تساهم في الترويج للمنتجات،فضلا عن السماح بالتقاء العديد من المختصين و العاملين في القطاع في وقت تعرف فيه الفلاحة الصحراوية في الجنوب تنوعا و توسعا و تطورا ملحوظا الى حد انتقال البعض الى التصدير،و يرغب المنظمون من خلال الصالون الى إبراز مقومات و إمكانيات الفلاحة في الجنوب و قدراتها فضلا عن إمكانية توسعها و تطورها.

عمر -ح