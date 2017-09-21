

سيشكل موضوع “الآليات التفعيلية لقطاع الأوقاف بالجزائر” محور مؤتمر دولي سينظم بالجلفة يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية.

وسيعالج هذا المؤتمر السنوي الذي يحمل شعار “رهانات الوقف من أجلال تنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة” حسب المنظمين آليات وسبل تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف و النهوض بالجانبين الاستثماري و الإداري للوقف مع عرض التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف و التطرق لواقع الأوقاف بالجزائر وسبل تطويرها.

ويتوخى من أشغال الملتقى حسب مسؤول التنظيم الدكتور زحوط إسماعيل من جامعة سطيف 1 دراسة الجوانب القانونية و المؤسسية الحديثة لتنمية و تطوير قطاع الأوقاف و المؤسسات الخيرية و إبراز أهم أساليب التمويل و أفضل صيغ الاستثمار الملائمة لتنميتها مع معرفة أسس المراجعة و التدقيق وطرق المحاسبة و أنواع الرقابة على مؤسسات القطاع الوقفي و إظهار الدور الوظيفي و التوزيعي للمؤسساتالوقفية و زيادة الوعي بأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة.

وسيعرف المؤتمر مشاركة باحثين في مجال الأوقاف من مختلف دول العالم مع الحضور الشرفي للمدير العام للأوقاف لدى الوزير الاول التركي داود غازي بنليو والمدير العام للأوقاف بدولة البوسنة و الهرسك الدكتور سنايد زايموفيتش بالإضافة إلى عدة أساتذة وباحثين من داخل الوطن وخارجه مثل ماليزيا والكويت ومصر والسعودية والمغرب .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر ستقام دورة تدريبية حول الأوقاف لطلبة الدكتوراه والباحثين من عدة ولايات على غرار الجلفة ام البواقي باتنة تيزي وزي سطيف العاصمة سكيكدة، عنابة، البويرة و قسنطينة وهم المتخصصين في فروع الشريعة والقانون و العلوم الاقتصادية وكذا الحقوق و العلوم السياسية و الإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

وتشمل الدورة التدريبية أيضا وكلاء الأوقاف الرئيسيين ومفتشي إدارة الأملاك الوقفية من مختلف مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عبر الوطن .

وسيؤطر الدورة التدريبية الخبيران الدوليان الأستاذ الدكتور سعيد بوهراوة كبير الباحثين ومدير قسم الشؤون الاجتماعية بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية من ماليزيا و الأستاذ الدكتور صالح صالحي منسق مدارس الدكتوراه مسؤول فرع دكتوراه مالية واقتصاد إسلامي بجامعة سطيف1 .

و سيقام ضمن أشغال هذا المؤتمر أكبر معرض للمخطوط على مستوى الولاية والذي ستعرض به مخطوطات أمام الباحثين والأساتذة لأول مرّة وهذا لفتح المجال أمام المحققين لإحياء التراث الإسلامي آملين في إعادة بعث النهضة العلمية.

و يسعى القائمون على هذا المؤتمر الإسلامي الدولي السنوي إلى جعل ولاية الجلفة قطبًا علميا وطنيا للتكوين في مجال الأوقاف ومرجعًا لملتقى العلماء وكبار الباحثين والأساتذة في مجالات الاقتصاد الإسلامي.

ق.و