تعقد رسميا حركة النهضة مؤتمرها منتصف نوفمبر القادم حيث تم الإطار تقرر تثبيت التاريخ أيام 15 و16 و17 من ذات الشهر بتعاضدية عمال البناء بزرالدة إلى جانب ظبط رزنامة المؤتمرات الولائية.

حيث اجتمعت اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر حركة النهضة تحت إشراف رئيسها يزيد بن عائشة وتم عرض رؤساء اللجان الفرعية نتائج أشغالها والمتمثل في مشروع القانون الأساسي والبرنامج السياسي والإجراءات التنظيمية كما تم إثراء المشاريع،وفي هذا الإطار تقرر تثبيت مؤتمر الحركة أيام15.16.17نوفمبر بتعاضدية عمال البناء بزرالدة إلى جانب ضبط رزنامة المؤتمرات الولائية .

حيث تمكن الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من تحديد تاريخ انعقاد مؤتمر الحزب رغم الضغوط التي تعيشها الحركة منذ أشهر بسبب الخلافات بين قيادات على رأسهم رئيس مجلس الشورى عبد الهادي عثامنية الذي أكد في وقت سابق بأن هياكل الحركة أصبحت غير موجودة بسبب غياب المكتب الوطني الذي تحول إلى أداة في يد الأمين العام حسب المراسلة الداخلية التي سربت للإعلام واتهم رئيس الحركة محمد ذويبي بالتفرد في إتخاذ القرار السياسي وخرق النصوص والمواثيق الداخلية للحزب .

رزاقي.جميلة