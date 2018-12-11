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ليو ميسي يشارك صدارة هدافي الليغا مع ستواني

Yacine Soudani 11 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 161 زيارة

تألق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري “اليلغا الإسبانية”، بتسجيله هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين جعلوه يعود إلى صدارة هدافي الليغا بمشاركة الهداف الأوروغوياني لفريق جيرونا، كريستيان ستواني.

و هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني “لا ليغا”:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 11 هدف

2- كريستيان ستواني (جيرونا) 11 هدف

3- لويس سواريز (برشلونة) 10 أهداف

4- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) 10 أهداف

5- ماكسميليانو جوميز (سيلتا فيجو) 8 أهداف

6- روجير (ليفانتي) 8 أهداف

7- أندريه سيلفا (إشبيلية) 8 أهداف

8- بورخا إيجلاسياس (إسبانيول) 8 أهداف

9- وسام بن يدر (إشبيلية) 7 أهداف

10 – عثمان ديمبلي (برشلونة) 6 أهداف

ياسين.س

 

عن Yacine Soudani

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