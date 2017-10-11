دافع الناخب الوطني السابق جورج ليكنس، عن حصيلته خلال فترة إشرافه على العارضة الفنية للمنتخب، معتبرا أنّه لم ينل فرصته كاملة مع “الخضر”، وبأنّ فترة بقائه لم تسمح له بتحقيق أي تقدم على جميع الأصعدة، مؤكدا أنه من “المشين أن لا يتأهل منتخبا بحجم الجزائر” كما اعتبر في الوقت ذاته أنّ مشكلة “الخضر” نفسية بالدرجة الأولى وهي السبب الرئيس في إقصاء زملاء مبولحي مبكرا. وأكّد ليكنس في تصريحات لموقع “الميدان” المختص أمس، أنّه كان سعيدا جدا بتدريب “الخضر” مضيفا “اللاعبون الجزائريين يملكون إمكانيات معتبرة وأنا كنت سعيدا ومحظوظا في آن واحد بالعمل معهم خلال الفترة الممتدة من لقاء نيجيريا إلى غاية نهاية مغامرة “الخضر” في “كان” 2017 المشكل مشكل ثقة لا غير” وأضاف:”قدمت إلى الجزائر وأعرف بأن لدي دين اتجاه هذا البلد، كنت بحاجة للوقت من أجل تحسين منظومة اللعب، هجوميا المنتخب الجزائري واحد من أحسن التشكيلات في القارة الإفريقية ولكن الخلل كما هو معلوم كان في الخط الخلفي، على كل ما حدث قد حدث ولا يمكنني أن أجزم بأن هناك لاعبين فوق العادة رغم أن بعض التصريحات التي تابعتها من لاعبين جزائريين تثبت بأن ثمة مشكل داخل المجموعة.

وفنّد المدرب السابق لكورتري البيلجيكي، الأنباء التي تحدثت عن تمرد بعض اللاعبين خلال فترة إشرافه على “الخضر”، مؤكدا أنّه لم يعش أي أزمة في غرف تغيير الملابس وأيضا ما يشبه حالة التمرد والعصيان وسط اللاعبين، في حين أعتبر تشابك سليماني وكادامورو على هامش إحدى المباريات التطبيقية بالعادي و الذي يحصل في جميع المنتخبات، مضيفا بخصوص التصريحات الأخيرة لفيغولي والتي هاجم فيها بعض زملائه، فضلا عن تلميحه بأن عدم توجيه الدعوة لم يكن خيارا تكتيكيا بل كان بتدخل من روراوة “ذلك أمر يعنيه هو شخصيا ولا يمثل إلا رأيه الخاص، وضعية فيغولي كانت حرجة ولم يكن يشارك كثيرا، المشكل لم يكن أبدا بخلفيات فمثلا وضعيته الآن في غلطة سراي أفضل بكثير، وختم ليكنس حديثه عن روراوة الذي أثر رحيله على بعض اللاعبين على حد قوله:”اللاعبون يلعبون من أجل بلدهم لا من أجلي ولا من أجل أي شخص، لكن هناك لاعبون يقدمون أداءا أفضل من آخرين بوجود شخص معين يكون حافزا لهم أنا كنت أعرف بأن روراوة سيرحل بعد نهاية عهدته وسواء كان يعرف اللاعبون ذلك أم لا، نحن كنا في مهمة لتمثيل الجزائر”

ع. ص