الثلاثاء , نوفمبر 20 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / خلال مواجهة واتفورد:
ليفربول على موعد مع رقم قياسي

خلال مواجهة واتفورد:
ليفربول على موعد مع رقم قياسي

Yacine Soudani 20 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 63 زيارة

سيكون ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، على موعد مع رقم قياسي عندما يواجه واتفورد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيكارج رود

ويسعى ليفربول للفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتي المتصدر والبقاء في المركز الثاني ، في المقابل يبحث واتفورد عن مواصلة نتائجه التاريخية خلال هذا الموسم، ولم يتعرض ليفربول هذا الموسم لأي هزيمة في أول 12 مباراة ، وبالتالي سيعادل في حال عدم خسارته ضد واتفورد رقمه القياسي بعدم الخسارة في أول 13 مباراة في موسم 2007-2008، وتؤكد الأرقام أن نادي ليفربول سيواجه متاعب في مباراته ضد واتفورد الذي فاز بخمسة من مبارياته السبعة الأخيرة على أرضه في الدوري الإنجليزي ، مقابل خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبورنموث . ومنذ الفوز بنتيجة (3-0) في ديسمبر / كانون الأول من عام 2015 ، فقد فشل واتفورد بتحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول ، وقد تلقت شباكه 17 هدفاً في هذه الفترة

ياسين.س

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

مع رغبة اللاعب في العودة إلى اسبانيا:
ريال مدريد يقنع لاعب وسط مانشستر سيتي “دياز” بالقدوم في الميركاتو

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى وجود تقدم في المفاوضات بين النادي الملكي و براهيم دياز، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super