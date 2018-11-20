سيكون ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، على موعد مع رقم قياسي عندما يواجه واتفورد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيكارج رود

ويسعى ليفربول للفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتي المتصدر والبقاء في المركز الثاني ، في المقابل يبحث واتفورد عن مواصلة نتائجه التاريخية خلال هذا الموسم، ولم يتعرض ليفربول هذا الموسم لأي هزيمة في أول 12 مباراة ، وبالتالي سيعادل في حال عدم خسارته ضد واتفورد رقمه القياسي بعدم الخسارة في أول 13 مباراة في موسم 2007-2008، وتؤكد الأرقام أن نادي ليفربول سيواجه متاعب في مباراته ضد واتفورد الذي فاز بخمسة من مبارياته السبعة الأخيرة على أرضه في الدوري الإنجليزي ، مقابل خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبورنموث . ومنذ الفوز بنتيجة (3-0) في ديسمبر / كانون الأول من عام 2015 ، فقد فشل واتفورد بتحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول ، وقد تلقت شباكه 17 هدفاً في هذه الفترة

ياسين.س