حركت حادثة تجمع الطلبة الجزائريين أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية التنظيمات الطلابية، على غرار الاتحاد الطلابي الحر “ليجال” الذي تأسف عن ما وصل إليه حال الطلبة الجزائريين في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد وغياب مناصب العمل.

علق الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي على الصور التي بينت التجمهر الكبير للطلبة الجزائريين أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية قصد الحصول على التأشيرة الفرنسية، بأن الجزائر لو تفتح الأبواب للهجرة فان جميع الشباب سيفضل الهجرة.

وأبرز دواجي بأن الشباب بدأ يفقد الأمل من تحسن ظروف معيشته في الجزائر سيما منذ دخول الجزائر في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليا، وغياب فرص العمل لخريجي الجامعات الذين لطالما صدموا من الواقع الذي يعيشونه بعد التخرج من الجامعة.

ودعا دواجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة العمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتأمين مستقبل الشباب والأجيال المقبلة.

هذا وعرف المركز الثقافي الفرنسي “سي سي اف “بالعاصمة أمس ولليوم الثاني على التوالي، تجمهر الطلبة والعديد من المواطنين لإجراء امتحان إثبات المستوى في اللغة الفرنسية لإتمام ملف “الفيزا”، وكانت مصالح “سي سي اف”، قد أصدرت بيانا عن فتح التسجيلات لاجتياز اختبار الكفاءة حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المعنيين، حيث تم أمس الشروع في المرشحين الذين تبدأ ألقابهم بـ a.b. c .d.e.

وفاء مرشدي