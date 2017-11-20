أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، عن ترحيل 47 مهاجرا غير شرعي جزائري عبر منفذ رأس جدير الواقع بين ليبيا وتونس، تمهيدا لترحيلهم إلى الجزائر، بعد فترة قضوها في مركز لإيواء المهاجرين في مدينة زوارة التي تقع شمالي ليبيا بالقرب من الحدود مع تونس، وفقا لبيان صادر عن مدير إدارة الترحيل بوزارة الداخلية الليبية العقيد بدر الطاهر، نقلته وكالة “سبوتنيك” أمس.

وناشد الجهاز السلطات الجزائرية التواصل معه لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل إجراءات عودتهم طواعية وبرغبتهم إلى الجزائر عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه تسلم 7 جزائريين كانوا في مركز إيواء الحمراء بمنطقة غريان، حيث تم إيداعهم في مركز إيواء المهاجرين السريين في طرابلس، حيث وجه المهاجرون الجزائريون السبعة نداء للسلطات الجزائرية للإسراع في استلامهم وترحيلهم إلى الجزائر.

وقال ناطق باسم المهاجرين، في تسجيل مصور بثه المركز، إنه “يقضي الشهر الخامس في مراكز الإيواء في ليبيا، وإن المهاجرين الجزائريين يعاملون في ليبيا بشكل جيد، وكشف أن 45 مهاجرا يوجدون في مركز إيواء مخصص للمهاجرين السرين في منطقة زوارة وطالب مهاجر آخر في التسجيل نفسه السفارة الجزائرية في تونس، والعاملين على الملف الليبي التدخل سريعا لانتشالهم من ليبيا، وأقر بخطأ المهاجرين في محاولة الهجرة السرية لأسباب ودوافع اجتماعية.

وفي شهر جوان الماضي تسلم المركز 31 مهاجرا سريا جزائريا تم انقاذهم من عرض البحر في منطقة الزاوية، وفي ماي الماضي تسلم المركز 22 مهاجرا سريا تم إنقاذهم من المنطقة ذاتها.

ر.م