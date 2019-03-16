لويزة حنون: قرارات بوتفليقة تحايل والشارع الجزائري رفضها

أكدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن الشارع رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرها تحايلا، مشيرة إلى أن هناك خلط بين مفهوم الدولة والأوليغارشية في البلاد.

وقالت لويزة حنون لقناة “روسيا اليوم”، إن مطلب تأجيل الانتخابات كان بغرض توفير ظروف ديمقراطية، وأن مشاركتنا في الانتخابات تهدف إلى النضال السلمي، وأضافت، أن ما يجري من احتجاجات هو نتاج لتراكمات من الممارسات منذ زمن، مشددة على أن هناك غموض حول كيفية تشكيل أعضاء الندوة الوطنية وعملها.”

وطالبت زعيمة حزب العمال الرئيس بوتفليقة بأن يعيد الكلمة للشعب الذي يطالب برحيل نظام الحكم الحالي

رزاقي.جميلة