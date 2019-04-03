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“لوندا” والمسرح الوطني يعزيان عائلة الفنانة الراحلة مليكة نجادي

Sabrina Kerkouba 3 أبريل 2019 الثقافة اضف تعليق 150 زيارة

 

عزى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا”، والمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، عائلة  الفنانة المسرحية مليكة نجادي، التي توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض لمدة سنتين، عن عمر ناهز 51سنة، وفق ماجاء على الصفحة الرسمية لكل من الديوان الوطني والمسرح الوطني عبر “الفيس بوك”.

الفنانة الوهرانية الراحلة، أمضت قرابة ربع قرن في المجال الفني، حيث ظهرت أول مرة سنة 1994 في مسرحية “شارع عبد القادر علولة” للمخرج يخلف بوعامر، ثم في “مسرحية  هو وهي” لمنصوري البشير، بعدها “التمثال الحي لمجهري ميسوم”…

 

ص ك

 

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