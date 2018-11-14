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“لوندا” تدعوا الشباب للترشح لتشكيل أوركسترا خاصة

Sabrina Kerkouba 14 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 35 زيارة

 

 

 

 

يدعوا الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة “لوندا” الشباب الموسيقيين الجزائريين إلى الترشح من اجل إنشاء اوركسترا جديدة لشباب الجزائر، حسبما أعلن الديوان في موقعه للأنترنيت.

و يرمي مشروع إنشاء هذه الفرقة التي سيقودها الموسيقي و الملحن سليم دادة، إلى تشكيل فرقة موسيقية جديدة خاصة بالشباب.

و يُشترط في المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة يتقنون العزف على آلة أوركسترا سمفونية، بالإضافة إلى ملأ استمارة ترشح تحمل على الموقع oja@onda.dz.

و يجب إرسال ملفات الترشح مرفوقة بفيديوهات للمترشح (أداء و عزف) قبل تاريخ 20 نوفمبر الجاري.

 

ص ك

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