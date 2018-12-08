لوكاكو سئم من مورينيو ويريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

ادعت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، انضم لقائمة اللاعبين الراغبين في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد خروجه من حسابات المدرب جوزي مورينيو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن لوكاكو مستاء من معاملة مورينيو له وبدأ يفكر جدياً بالرحيل عن الفريق، كما هو الحال مع بول بوغبا وأليكسيس سانشيز اللذان لا يلعبان بشكل منتظم أيضاً.

وشارك لوكاكو بشكل أساسي في مباراتين فقط منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وقد تواجد على دكة البدلاء في مباراة آرسنال الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ياسين.س