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“لوفيغارو” تكشف هوية منفذ هجوم ستراسبورغ

Razika kherkhache 12 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 47 زيارة

كشفت وسائل إعلام فرنسية تفاصيل جديدة عن منفذ إطلاق النار في ستراسبورغ، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 11 آخرين قرب سوق عيد الميلاد وسط المدينة.ونشرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية صورة قالت إنها للمشبوه بالهجوم. كما تداول النشطاء والمغردون الصورة نفسها وقالوا إنه مغربي الأصل.

وحسب صحيفة “لا فيغارو” الفرنسية، فإن المشتبه به شاب يدعى شريف شيكات (29 عاما) ومن مواليد مدينة ستراسبورغ، ومعروف لدى الشرطة منذ 2016 بنشاطه الإجرامي وأفكاره الراديكالية وتطرفه.

كما معروف عنه نشاطه في عمليات النهب والسلب وغيرها من عمليات السطو في فرنسا وألمانيا، ومن أرباب السوابق.

وأشارت الشرطة إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، وأن ما لا يقل عن 350 عنصرا من قوات الشرطة الخاصة والأمن أطلقوا عملية بحث واسعة النطاق عن المشبوه، مرجحة أن يكون قد أصيب بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وحسب مصادر أمنية، تمكن المهاجم من الفرار بسيارة أجرة بعد أخذ سائقها رهينة.

وبحسب المصادر، كان من المفترض أن يتم اعتقال المشتبه به صباح الثلاثاء، حيث توجهت قوات الشرطة في مداهمة أمنية لمنزله واعتقاله، لكنه لم يكن متواجدا هناك، إلا أنه تم العثور على بعض المتفجرات.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، جروح بعضهم وصفت بالخطرة، فيما أشارت تقارير سابقة إلى مقتل أربعة أشخاص في الهجوم.

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