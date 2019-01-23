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لوح: ”1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية في الرئاسيات”

Fella Soltani 23 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 109 زيارة

كشف وزير العدل حافظ الأختام  الطيب لوح عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة

وأشار خلال اشغال اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هيئتة جاهزة للإستحقاقات الرئاسية القادمة.

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