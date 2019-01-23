لوح: ”1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية في الرئاسيات”

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة
وأشار خلال اشغال اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هيئتة جاهزة للإستحقاقات الرئاسية القادمة.
Fella Soltani 23 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 109 زيارة
وأشار خلال اشغال اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هيئتة جاهزة للإستحقاقات الرئاسية القادمة.
الوسومmain_post
اختتم أمس بالجزائر برنامج دعم الحوكمة السياسية والاقتصادية “سبرينغ”، الذي يندرج في إطار برنامج …
Watch Dragon ball super