كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن 232 مرشحا تقدموا بملفات ترشحهم لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفاً على برنامج حديث الساعة عبر التلفزيون العمومي أن هناك من تم رفض ملفاتهم وأنه سيشرف 736 قاضي على العملية الانتخابية، كل مكتب التصويت يشرف عليه 4 قضاة أصليون، و4 قضاة إضافيون، مشيرا إلى أن 232 مترشحا تقدموا بملفات ترشحهم، وهناك من تم رفض ملفاتهم كما أن هناك 206 مترشحا على المستوى الوطني متحزبين وأحرارا، في حين قدم 23 حزبا ترشحهم، حيث غطى حزب جبهة التحرير الوطني 48 ولاية، أما حزب التجمع الديمقراطي الوطني فقد غطى 26 ولاية، بالإضافة إلى 21 حزبا غطوا 17 ولاية.

ووجه لوح تعليمات جد صارمة للنيابة العامة والضبطية القضائية بخصوص انتخابات مجلس الأمة القادمة حيث قال: “أسديت، تعليمات صارمة للنيابة العامة والضبطية القضائية، لمتابعة بدقة انتخاب أعضاء مجلس الأمة، لكي تجرى هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية” مضيفا “أنه في حالة وجود شبهة يحال المشتبه فيه بعد الإجراءات القانونية إلى بعد الإجراءات القانونية إلى القضاء”.

كما دعا الطيب لوح، الجزائريين إلى الاتفاق مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم على منع كل ما قد يؤدي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات، وتحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها، المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة رابطا ذلك بضرورة تكريس الثقة في مؤسسات الدولة و جعلها “أقرب إلى نبض الشعب”.

وشدد الوزير على الوقاية من الفساد قبل الوصول إلى القضاء معتبراً أن القضاء هو الحلقة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد لذلك يجب تطبيق إجراءات استباقية للحد من ظاهرة الفساد وأن محاربة الفساد لا تقتصر فقط على القضاء بل يجب تفعيل نظام الرقمنة والعصرنة في عدة قطاعات.

فلة-س