يشارك وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي ستنعقد بفيينا (النمسا) من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، حسب ما أورده بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته أن المؤتمر الأممي “سيناقش إستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و دراسة مسائل المساعدة التقنية لمنع الفساد إلى جانب التعاون الدولي”، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا “وسائل تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بالوقاية و استرداد الموجودات”.

رزاقي جميلة