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لوح يشارك في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الدورة السابعة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري بالنمسا:
لوح يشارك في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

eldjazair 5 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 47 زيارة

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي ستنعقد بفيينا (النمسا) من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، حسب ما أورده بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته أن المؤتمر الأممي “سيناقش إستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و دراسة مسائل المساعدة التقنية لمنع الفساد إلى جانب التعاون الدولي”، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا “وسائل تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بالوقاية و استرداد الموجودات”.
رزاقي جميلة

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