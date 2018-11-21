لوح يحاضر حول غسيل الأموال وجرائم الفساد غدا بالخرطوم

يحاضر غدا الخميس وزير العدل الطيب لوح بعاصمة السودان الخرطوم على جرائم غسيل الأموال وجرائم الفساد حيث يلتقي نظرائه العرب لمناقشة الموضوع

ويشارك وزير العدل حافظ الخاتم اليطب لوح بالسودان في أشغال الدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب وحسب بيان لوزارة العدل ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء العدل العرب في هذه الدورة “مواضيع مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ومكافحة غسيل الأموال إضافة إلى جرائم الفساد

ويناقش الوزير في الخرطوم محاور تعزيز التعاون العربي وتوحيد التشريعات العربية بتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية والقانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الأثار وحماية التراث الوطني، ويرس المجلس اليوم نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد في إجتماعه الثالث

رزاقي.جميلة