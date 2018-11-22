تقود جرائم غسيل الأموال و الفساد وزير العدل الطيب لوح للمشاركة اليوم في أشغال الدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب بعاصمة السودان الخرطوم حيث يلتقي نظرائه العرب لمناقشة مواضيع مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ومكافحة غسيل الأموال إضافة إلى جرائم الفساد .

يشارك رسميا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالسودان في أشغال الدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب وحسب بيان لوزارة العدل من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء العدل العرب في هذه الدورة مواضيع مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ومكافحة غسيل الأموال إضافة إلى جرائم الفساد ،ويناقش الوزير في الخرطوم محاور تعزيز التعاون العربي وتوحيد التشريعات العربية بتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية والقانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الأثار، وحماية التراث الوطني، ويدرس المجلس اليوم نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد في إجتماعه الثالث.

من جهتها نقلت وكالات أخبار سودانية خبر استضافة العاصمة السودانية الخرطوم، أعمال الدورة رقم 34 لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عمر البشير،ونقلت ذات الشبكة عن وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، إن المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتكون من سبع دول عربية سيلتئم يوم بداية من 21 نوفمبر، وذلك لإعداد أجندة المؤتمر ومسودات القرارات وإكمال الأعمال التحضيرية وأضاف سالم، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون يوم الأربعاء وسيخاطبها رئيس الجمهورية بحضور الوفود المشاركة وعدد من المؤسسات العدلية والوزراء الاتحاديين والسفراء ورجال السلك الدبلوماسي والإعلام،ونوه أن المؤتمر يأتي بتنسيق كامل مع المؤسسات العدلية عبر لجان مشتركة.

رزاقي.جميلة