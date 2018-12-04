الثلاثاء , ديسمبر 4 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية :
لوح يتعهد بحفظ كرامة المسجونين وإدماجهم في المجتمع

خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية :
لوح يتعهد بحفظ كرامة المسجونين وإدماجهم في المجتمع

islam kaab 3 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 128 زيارة

louh

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المؤسسات العقابية بحاجة للتحسين من خلال تحويلها إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي، حتى تصبح فرصة للمسجونين لتجديد حياتهم ،مشيرا “أن المجرم ليس مجرما بطبعه ويجب اعادة ادماجه، وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة”.
ودعا لوح، في كلمته خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، بقصر المؤتمرات في العاصمة ،إلى ضرورة إعادة ادماج المسجون في الحياة الاجتماعية، وحفظ كرامته بعد قضائه لفترة عقوبته، كونه ليس مجرما بالطبيعة، مطالبا أيضا بالنظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون، وتخليص المؤسسات العقابية من الإعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي.
كما قال لوح ،أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال “قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي وبنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب ” و أنها تعتمد في رسم السياسة الجزائية على الوقائع والسلوك الإجرامي الذي أصبح يرتبط بمدى تأثر المجتمع بالجريمة.
كما تطرق الوزير إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أنها أعطت “أهمية بالغة” للتدابير غير الإحتجازية من خلال إجراء الوساطة والأوامر الجزائية، معتبرا أنه “بفضل هذين الإجراءين، انخفضت القضايا المجدولة في مواد الجنح سنة 2016 بنسبة 34.34بالمائة وبنسبة 38.46 بالمائة في 2017”.
فلة-س

عن islam kaab

شاهد أيضاً

تساءل إن كانت الجزائر قد تحولت إلى "جمهورية أرز":
مقري: “من استقبلوا بن سلمان لا تهمهم الجزائر”

kr هاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المسؤولين في البلاد لاستقبالهم ولي العهد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super