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كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المؤسسات العقابية بحاجة للتحسين من خلال تحويلها إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي، حتى تصبح فرصة للمسجونين لتجديد حياتهم ،مشيرا “أن المجرم ليس مجرما بطبعه ويجب اعادة ادماجه، وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة”.

ودعا لوح، في كلمته خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، بقصر المؤتمرات في العاصمة ،إلى ضرورة إعادة ادماج المسجون في الحياة الاجتماعية، وحفظ كرامته بعد قضائه لفترة عقوبته، كونه ليس مجرما بالطبيعة، مطالبا أيضا بالنظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون، وتخليص المؤسسات العقابية من الإعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي.

كما قال لوح ،أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال “قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي وبنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب ” و أنها تعتمد في رسم السياسة الجزائية على الوقائع والسلوك الإجرامي الذي أصبح يرتبط بمدى تأثر المجتمع بالجريمة.

كما تطرق الوزير إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أنها أعطت “أهمية بالغة” للتدابير غير الإحتجازية من خلال إجراء الوساطة والأوامر الجزائية، معتبرا أنه “بفضل هذين الإجراءين، انخفضت القضايا المجدولة في مواد الجنح سنة 2016 بنسبة 34.34بالمائة وبنسبة 38.46 بالمائة في 2017”.

فلة-س